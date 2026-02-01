Іспанія

Каталонці з Циганковим і Ванатом поступилися Реалу Ов’єдо та зазнали першої поразки у 2026 році.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував мінімальну поразку своєї команди у матчі 22-го туру Ла Ліги проти Реала Ов’єдо (0:1), яка стала для каталонців першою у 2026 році.

За словами наставника, його команда контролювала хід поєдинку, однак не зуміла перетворити володіння м’ячем на реальні загрози воротам суперника:

"Ми контролювали гру, але нам потрібно створювати більше моментів, бути рішучішими та діяти вертикальніше в завершальній фазі атак. У нас було близько 60% володіння м’ячем, але цього недостатньо, якщо ти не завдаєш шкоди супернику. Нам бракувало останнього кроку в заключній третині поля, а це найважливіше у футболі", — цитує Мічела Marca.

Фахівець також наголосив, що проблема криється не у складі чи трансферах, а в ментальності та підході до гри біля чужих воріт:

"Настає момент, коли не потрібно віддавати ще один пас. Потрібно бити, подавати, йти агресивно в штрафний майданчик. Це можна натренувати. Неможливо забити, якщо ти не б’єш по воротах", — зазначив тренер.

Окремо Мічел згадав епізод за участю українського нападника Владислава Ваната, який, на його думку, мав діяти рішучіше:

"Перший тайм був майже ідеальним, але Ванат мав момент, який можна було завершувати одразу. Замість удару він почав контролювати м’яч і втратив його. Іноді потрібно діяти простіше й агресивніше", — сказав наставник.

Після 22 турів Жирона посідає 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 25 очок. Владислав Ванат у дебютному сезоні за клуб забив сім м’ячів у 19 матчах чемпіонату, тоді як Віктор Циганков має чотири голи та два асисти у 16 поєдинках.