Атакувальні показники команди Ганса-Дітера Фліка знову зашкалювали, але результативність залишала бажати кращого.
Ельче — Барселона, Getty Images
01 лютого 2026, 00:04
Ельче — Барселона 1:3
Голи: А. Родрігес, 29 — Ямаль, 6, Торрес, 40, Рашфорд, 72
Ельче: Пенья — Дональд, Чуст, Аффенгрубер (Петро, 74), Педроса — Діангана (Нету, 60), Мендоса, Агуадо (Редондо, 55), Валера — А. Родрігес (Сепеда, 74), А. Сілва (Боаяр, 60).
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Араухо, 84), Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Ольмо (Берналь, 62), де Йонг, Фермін (Касадо, 85) — Ямал, Торрес (Левандовські, 62), Рафінья (Рашфорд, 46).
Попередження: Дональд, Мендоса — де Йонг