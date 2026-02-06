Іспанія

Нігерійський вінгер миттєво закохав у себе вболівальників та тренера матрацників, забивши шикарний гол у першому ж матчі.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне не шкодував компліментів на адресу новачка команди Адемоли Лукмана. Нігерійський форвард, який перейшов із Аталанти в останні дні зимового трансферного вікна, блискуче дебютував за новий клуб у чвертьфіналі Кубка Іспанії проти Бетіса. Матч завершився розгромною перемогою мадридців із рахунком 5:0, а Лукман став одним із головних героїв вечора Вийшовши на поле, 28-річний вінгер не змарнував часу.

У першому таймі він увірвався до штрафного майданчика, ефектно прибрав двох захисників на замаху і відправив м'яч у нижній кут воріт, зробивши рахунок 3:0. Цей момент став окрасою матчу і викликав бурхливі овації на трибунах. На післяматчевій пресконференції Сімеоне, який зазвичай стриманий у похвалах для новачків, детально пояснив, чому клуб підписав саме Лукмана.

"Його характеристики говорять самі за себе — він відрізняється від тих гравців, що ми маємо. Він більше гравець "один в один", ніж командний гравець, хоча цей аспект у нього теж є. Він дозволяє нам використовувати його на різних позиціях. Він справив величезний вплив", — заявив аргентинський наставник.

Попри святковий настрій, матч приніс і неприємні новини: лідер півзахисту Пабло Барріос отримав травму і пропустить кілька найближчих ігор. Також у старті був відсутній Хуліан Альварес, який погано почувався перед матчем.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Чоло може покинути посаду тренера Атлетіко Мадрид.