Інше

Футболіст перебуває у статусі вільного агента та активно тренується за індивідуальною програмою.

Останньою спробою Аллі повернутися у великий футбол був контракт з італійським Комо, який тренує Сеск Фабрегас. Проте вояж до Серії А став справжньою катастрофою: Деле з'явився на полі лише один раз, вийшовши на заміну в матчі проти Мілана, і отримав червону картку вже через 10 хвилин.

У вересні 2025 року Комо розірвав контракт із гравцем, знову залишивши його без клубу Попри те, що за віком Аллі мав би перебувати на піку своєї форми, реальність інша. Через постійні травми та психологічні труднощі він майже не грав останні два роки (після оренди в турецькому Бешикташі та завершення контракту з Евертоном).

Колишній партнер Деле по Тоттенгему Стівен Карр зазначив:

"Це страшно, як він упав. Йому лише 29, але за останні роки він зіграв критично мало. Йому доведеться погоджуватися на перегляди, щоб довести свою профпридатність.Питання лише в тому, чи витримає це його тіло".

Наразі експерти радять Аллі зробити крок назад і звернути увагу на Чемпіоншип. Повідомляється про інтерес до гравця з боку таких клубів, як Свонсі, Бірмінгем та навіть амбітного Рексема.

Екснападник Клінтон Моррісон закликав клуби Чемпіоншипу ризикнути:

"Якщо я був менеджер клубу Чемпіоншипу, підписав Деле Аллі. Йому потрібно відчути любов, потрібно, щоб хтось поклав йому руку на плече і сказав: "Ти будеш тут головним". Коли він у формі, у цій лізі мало хто може з ним зрівнятися".

Сам Деле підживлює чутки, публікуючи в Instagram фото з тренувань у футбольних бутсах, даючи зрозуміти, що він готовий до дзвінка від нового тренера. Чи знайдеться в Англії клуб, готовий надати останній шанс дворазовому найкращому молодому гравцю АПЛ — покаже найближче трансферне вікно.