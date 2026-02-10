Іспанія

Колишній голкіпер Сельти та Марселя Рубен Бланко приєднався до каталонського клубу на правах вільного агента.

Жирона оголосила про підписання контракту з іспанським воротарем Рубеном Бланко. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

30-річний голкіпер приєднався до команди на правах вільного агента після завершення співпраці з Марселем.

Угода з футболістом розрахована до 30 червня 2026 року. Бланко є вихованцем Сельти, у складі якої дебютував у Ла Лізі у 17-річному віці та провів понад десять років на професійному рівні.

У 2022 році воротар перебрався до Марселя, спершу на правах оренди, а згодом був повноцінно підписаний французьким клубом.

Зазначимо, що каталонський клуб був змушений шукати підсилення на позицію голкіпера після травми орендованого у Барселони Марка-Андре тер Штегена, який вибув щонайменше на три місяці.