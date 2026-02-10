Іспанія

18-річний феномен зізнався, що навмисно відключається від футболу, щоб зберегти ментальне здоров'я та насолоджуватися життям звичайного підлітка.

Вундеркінд Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився своїм рецептом боротьби з шаленим тиском, який супроводжує його стрімку кар'єру. В інтерв'ю ESPN молодий вінгер розповів, що ключ до його стабільності — це чітке розмежування професійного та особистого життя.

Ямаль, який вже побив майже всі можливі рекорди (як наймолодший гравець) у складі каталонців і став ключовою фігурою національної збірної, наголошує: за межами поля він намагається не думати про гру. Замість того, щоб годинами переглядати відео суперників, він обирає прості радощі.

"Я роблю те, що й будь-який 18-річний хлопець: гуляю з друзями, доглядаю за братом, граю в PlayStation... Я намагаюся не зациклюватися виключно на футболі, не бути постійно сконцентрованим на матчі чи відео про захисників, проти яких гратиму. Я намагаюся насолоджуватися кожним днем, а коли виходжу на поле — віддаюся на повну. Але як тільки залишаю стадіон, я "відключаюся" від футболу наскільки це можливо", — зізнався Ламін.

Окрім серйозних тем, Ямаль розповів і про свої захоплення. Він з нетерпінням чекає на Чемпіонат світу-2026, де Іспанія зіграє в групі з Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм. Футболіст зізнався, що ніколи не був у Мексиці, але мріє спробувати справжні тако.

Також зірка згадав дитинство, коли замість дорогих консолей грав із друзями у картки з покемонами: "У школі ми грали в картки Pokemon. Дехто грав на Nintendo, але ми здебільшого в карти, бо коли я був малим, ми не могли дозволити собі приставку", — наголосив вінгер.

А от на кухні талант Ямаль поки що не розкрився. Футболіст жартома зізнався, що його кулінарні здібності обмежуються приготуванням нагетсів із картоплею фрі, і готування — це точно не його.