Паніка в Мадриді скасовується?

Тренувальну сесію мадридського Реала сколихнула тривожна ситуація. Головна зірка команди Кіліан Мбаппе був змушений перервати заняття через проблеми з коліном, що викликало миттєву хвилю занепокоєння у клубі.

27-річний нападник відчув гострий біль у лівому коліні після ігрового епізоду. Враховуючи історію травм колін у футболі, медичний штаб вершкових одразу ж забрав гравця на огляд, а в пресі почали ширитися чутки про можливу тривалу відсутність лідера.

На щастя для Королівського клубу, найгірші побоювання не справдилися. Обстеження показало, що це був лише сильний забій, а не пошкодження зв'язок. Мбаппе швидко відновився після шоку і вже дав зрозуміти тренерському штабу, що не збирається брати паузу.

Французький форвард, який наразі впевнено очолює гонку бомбардирів Ла Ліги, поставив собі за мету вийти у стартовому складі на найближчий важливий матч проти Реал Сосьєдада. Мбаппе розуміє, що команді потрібна перемога на складному виїзді в Країні Басків, щоб продовжити чемпіонські перегони , тому готовий грати навіть через незначний дискомфорт. Очікується, що він проведе фінальне передматчеве тренування в загальній групі.