Іспанія

Бразилець знову на тренуванні та готовий вийти в стартовому складі Бетіса.

Тренування Бетіса цього четверга, що проходило за зачиненими дверима на стадіоні Луїс дель Соль Спортс Сіті, ознаменувалося поверненням Антоні. Бразилець пропустив попереднє заняття, але сьогодні знову вийшов на поле менш ніж за 48 годин до виїзного матчу проти Мальоркою в 24-му турі Ла Ліги.

Тренерський штаб під наглядом медичної команди ретельно стежить за його підготовкою, поєднуючи спеціальні вправи у тренажерному залі та тренування на полі. Тренер Мануель Пеллегріні вважає Антоні беззаперечним гравцем стартового складу, навіть із наявною травмою.

Водночас Кучо Ернандес, Чімі Авіла та Ектор Бельєрін не тренувалися з групою і ймовірно, що не встигнуть відновитися на матч проти Мальорки (15 лютого). Їхнє повернення більш ймовірне в наступному турі проти Райо Вальєкано (21 лютого).

Нагадаємо, що саме гол Антоні приніс перемогу Бетісу над мадридським Атлетіко в останньому турі Ла Ліги (1:0). Наприкінці того поєдинку бразилець зазнав ушкодження та був замінений на 87-й хвилині.