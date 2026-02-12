Іспанія

Флорентіно змінив свою думку.

Президент іспанської Ла Ліги Хавʼєр Тебас прокоментував домовленість між мадридським Реалом та УЄФА.

«Менше трьох місяці тому Флорентіно Перес говорив, що домовленість з УЄФА стала б не чим іншим, як капітуляцією.

Тепер починається типова фаза: створення наративу для преси з метою виставити коригування стратегічною перемогою.

Проблема не в тому, щоб змінитись, а в тому, щоб заперечувати, що ти змінився. Справжньому лідеру не потрібно переписувати те, що ти говорив 90 днів тому. Змагатися із самим собою було неможливо», – написав Тебас в соцмережі X.