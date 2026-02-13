Італія

Ллойд Келлі порівняв італійський та англійський чемпіонати, відзначивши тактичну підготовку в Італії.

Центральний захисник Ювентуса Ллойд Келлі поділився думками про різницю між Серією А та англійською Прем'єр-лігою. Англієць приєднався до "старої синьйори" на початку 2025 року, перейшовши з Ньюкасла.

"Серія А завжди була високого рівня, як і весь італійський футбол загалом. Головна різниця з АПЛ полягає в тактиці, і мені чудово відомо, що Італія особливо славиться великими захисниками. Що стосується Прем'єр-ліги, то це найшвидший чемпіонат, у якому я грав", – заявив у розмові з CBS Sports 27-річний футболіст.

У поточному сезоні Ллойд Келлі провів 30 матчів за Ювентус, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

