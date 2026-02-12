Іспанія

Француз має проблеми зі здоров'ям.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе може пропустити найближчий матч "вершкових" в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 27-річний француз пропустив останні тренування команди Альваро Арбелоа через дискомфорт у гомілкостопі.

Цього сезону Мбаппе провів 31 матч, у яких забив 38 голів та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Реал Сосьєдад пройде в суботу, 14 лютого, о 22:00 за Києвом.

