Француз має проблеми зі здоров'ям.
Кіліан Мбаппе, getty images
12 лютого 2026, 22:43
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе може пропустити найближчий матч "вершкових" в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, 27-річний француз пропустив останні тренування команди Альваро Арбелоа через дискомфорт у гомілкостопі.
Цього сезону Мбаппе провів 31 матч, у яких забив 38 голів та віддав п'ять гольових передач.
Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Реал Сосьєдад пройде в суботу, 14 лютого, о 22:00 за Києвом.
Раніше стало відомо, за яких умов Арбелоа залишиться головним тренером Реала.