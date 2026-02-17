Іспанія

Головний тренер Барселони прокоментував поразку від Жирона та заявив, що команда потребує відпочинку і перезавантаження.

Головний тренер Барселона Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку від Жирона (1:2) у 24-му турі Ла Ліга.

Каталонці поступилися на виїзді, втративши шанс повернутися на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"У першому таймі у нас було багато можливостей. У другому — вони з'явилися у Жирони. У перехідних фазах, особливо при обороні, ми зіграли не найкращим чином. Вони заслужили перемогу, тому що ми не були достатньо хороші.

Наше позиціонування було слабким, особливо в центрі поля. Ми припустилися занадто багато помилок. Нам потрібно повернутися на правильний шлях і знову почати грати добре. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли робимо багато чого неправильно. Гравцям необхідні ці дні відпочинку — вони втомилися. Це довгий шлях, і ми повернемося", — наводить слова Фліка Marca.

Після цього туру Барселона пропустила на перше місце Реал, який тепер випереджає "каталонців" на два очки.