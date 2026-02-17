Іспанія

Нереалізовані моменти та оборонні помилки вирішили долю матчу.

Матч на Монтіліві розпочався з високого пресингу Жирони, яка відразу намагалася створити небезпечні моменти. Барселона контролювала м’яч, але без ефективності, не змогла проникнути в оборону господарів.

На 6-й хвилині Ламіне здійснив низький простріл після навісу Рафіньї, але м’яч пролетів повз ворота. Барселона намагалася організувати атаки через Ламіна та Рафінью, але перші хвилини показали нестабільність у грі команди Фліка.

На 17-й хвилині Рафінья отримав хорошу нагоду для удару з меж штрафного майданчика, але м’яч пройшов повз ворота. Барселона продовжувала створювати моменти, проте оборона Жирони діяла надійно.

Найкращий момент Жирони в першому таймі належав українцю. Ванат відкрився за спину Еріку Гарсії, прийняв своєчасну передачу від Хіля й вивалився сам на сам з Жоаном Гарсією. Форвард нашої збірної пробивав низом, однак переграти каталонця не зміг.

Наприкінці першого тайму "синьо-гранатові" отримали шанс вийти вперед з пенальті, але Ламін Ямаль ударом з одинадцяти метрів влучив у стійку.

Перший гольовий момент для Барселони в другому таймі відбувся на 59-й хвилині, коли Кубарсі пробив після навісу Кунде. М’яч пройшов у ворота Жирони, але після перегляду VAR гол був зарахований як коректний.

На 59-й хвилині Кубарсі відкрив рахунок у матчі після точного удару головою по навісу Кунде.

На 62-й хвилині Лемар зрівняв рахунок у матчі після класного прострілу в штрафний майданчик від Владислава Ваната. Барселона намагалася відповісти ударами Рафіньї та Ямаля, але оборона Жирони залишалася непохитною.

На 73-й хвилині Барселона зробила подвійні заміни: вийшли Араухо та Левандовські, замість Еріка Гарсії та Феррана Торреса, щоб посилити атаку. Однак Жирона швидко взяла гру під контроль.

На 87-й хвилині Фран Бельтран забив третій гол Жирони. Ечеверрі прорвався у штрафний майданчик, подав на Бельтрана, і низький удар пройшов повз воротаря Барселони Хоана Гарсію, закріпивши перевагу господарів.

На 99-й хвилині Джоел Рока отримав червону картку за жорсткий підкат до Ямаля, і після цього виникла невелика бійка. Барселона намагалася скоротити відставання у доданий час, проте всі спроби залишалися безрезультатними.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Жирони. Господарі ефективно використали свої моменти, організували потужний пресинг і контратаки, тоді як Барселона не змогла реалізувати ключові нагоди, включно з нереалізованим пенальті Ламіна Ямаля, який влучив у стійку.

Жирона - Барселона 2:1

Голи: Лемар, 62, Бельтран, 87 - Кубарсі, 59

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін — Циганков, Лемар (Бельтран, 67), Вітсель, Мартін, Хіль (Рока, 68) — Ванат (Ечеверрі, 74)

Барселона: Гарсія (Араухо, 73) — Кунде, Кубарсі, Гарсія (Араухо, 73), Мартін (Бальде, 63) — Лопес, де Йонг, Ольмо (Берналь, 80) — Ямаль, Торрес (Левандовські, 73), Діас (Бардагжі, 64)

Попередження: Рейс — Гарсія, Кунде

Вилучення: Рока, 90+9