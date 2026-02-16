Іспанія

Український нападник оформив свій перший результативний пас у сезоні Ла Ліги.

У понеділок, 16 лютого, відбувається поєдинок 24-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на стадіоні Монтіліві приймає Барселону.

У стартовому складі господарів з’явилися українські футболісти — вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат, який повернувся на поле після травми. Голкіпер Владислав Крапивцов розпочав зустріч на лаві запасних.

Перший тайм минув без забитих м’ячів, а одразу після перерви рахунок відкрили гості — на 59-й хвилині відзначився Пау Кубарсі. Втім, Жирона швидко відповіла: вже на 62-й хвилині Владислав Ванат виконав точний простріл у штрафний майданчик, а Тома Лемар з близької відстані переправив м’яч у сітку — 1:1.

Для Ваната це 21-й матч у поточному сезоні Ла Ліги. Українець записав до свого активу перший асист у чемпіонаті та має сім забитих м’ячів.

ВІДЕО АСИСТУ ВЛАДИСЛАВА ВАНАТА: