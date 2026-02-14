Іспанія

Каталонський клуб планує встановити нові фіксовані суми відступних, щоб уникнути повторення подібних ситуацій.

Барселона має намір переглянути систему контрактів для гравців академії після скандального переходу Дро Фернандеса до Парі Сен-Жермен у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє RAC1.

Взимку французький клуб заплатив 8 мільйонів євро за 18-річного таланта, якого вважали одним із найперспективніших вихованців каталонців. У Барселоні залишилися розчарованими тим, що втратили гравця за відносно невелику суму.

За інформацією джерела, клуб тимчасово призупинив процес продовження контрактів із молодими футболістами, щоб змінити структуру відступних у нових угодах.

Планується встановити базову клаусулу в 6 мільйонів євро для гравця, який дебютує на юнацькому рівні, 10 мільйонів — для футболістів резервної команди, та 100 мільйонів — для тих, хто дебютує за першу команду.

У Барселоні прагнуть запобігти повторенню подібних історій у майбутньому та краще захистити своїх найталановитіших вихованців.