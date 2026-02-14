Каталонський клуб планує встановити нові фіксовані суми відступних, щоб уникнути повторення подібних ситуацій.
Барселона має намір переглянути систему контрактів для гравців академії після скандального переходу Дро Фернандеса до Парі Сен-Жермен у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє RAC1.
Взимку французький клуб заплатив 8 мільйонів євро за 18-річного таланта, якого вважали одним із найперспективніших вихованців каталонців. У Барселоні залишилися розчарованими тим, що втратили гравця за відносно невелику суму.
За інформацією джерела, клуб тимчасово призупинив процес продовження контрактів із молодими футболістами, щоб змінити структуру відступних у нових угодах.
Планується встановити базову клаусулу в 6 мільйонів євро для гравця, який дебютує на юнацькому рівні, 10 мільйонів — для футболістів резервної команди, та 100 мільйонів — для тих, хто дебютує за першу команду.
У Барселоні прагнуть запобігти повторенню подібних історій у майбутньому та краще захистити своїх найталановитіших вихованців.