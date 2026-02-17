Іспанія

Асист Ваната та солідна гра Циганкова відображені у статистиці.

У понеділок, 16 лютого, в межах 24-го туру Ла Ліга відбувся поєдинок між Жирона та Барселона.

Зустріч пройшла в Жироні на стадіоні Монтіліві й завершилася несподіваною перемогою господарів з рахунком 2:1. Команда Мічела зуміла здивувати фаворита та здобути важливі три очки.

У стартовому складі каталонців вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков. Ванат провів на полі 73 хвилини та відзначився результативною передачею, ставши одним із найкращих гравців матчу. За оцінкою статистичного порталу SofaScore він отримав 7.5 бала. Віктор Циганков, який відіграв повний матч, був оцінений у 6.9–7.0 бала різними аналітичними платформами, віддавши два ключові паси та здійснивши одну вдалу спробу обіграшу.

Найвищу оцінку у поєдинку отримав воротар гостей Жоан Гарсія — 8.3.

Ще один українець, Владислав Крапивцов, провів гру на лаві запасних.