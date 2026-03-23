Команда Альваро Арбелоа знайшла гідну відповідь суперникам на пропущений перед перервою гол уже в другому таймі.
23 березня 2026, 00:01
Реал Мадрид — Атлетіко 3:2
Голи: Вінісіус, 52 (пен.), 72, Вальверде, 55 — Лукман, 33, Моліна, 67
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Александер-Арнольд, 63), Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Мбаппе, 63), Гюлер (Камавінга, 74) — Б. Діас (Беллінгем, 74), Вінісіус (Каррерас, 87).
Атлетіко: Муссо — М. Льоренте, Ле Норман (Хіменес, 46), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Баена, 71), Коке, Джонні (Гонсалес, 57), Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Серлот, 57), Альварес.
Попередження: Пітарч — Кардосо, Руджері, Ганцко, Льоренте
На 77-й хвилині був вилучений Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) (грубий фол).