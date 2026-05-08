Гравець "орлів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник Крістал Пелес Тайрік Мітчелл прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:1).

"Це неймовірно. Це чудове відчуття, я б не зміг написати кращого сценарію. Я радий бути тут з усіма — з фанатами, моїми партнерами по команді, бо ми змогли вийти у ще один фінал.

Ми знали, що у нас будуть шанси, знали, що будемо якісними на контратаках. Ми усвідомлювали, наскільки Шахтар сильний та небезпечний, але ми знали, на що здатні самі, і, на щастя, показали це у другому таймі.

Другий гол – це був вирішальний момент, я думаю, це збило їхній темп. Після цього ми змогли фактично засушити гру, тож це був дуже важливий гол.

Ми знаємо, наскільки ми сильні в обороні. Ми проводимо багато сухих матчів, ми добре захищаємося як команда, і у нас є чудові захисники-індивідуалісти. Ми знали, що здатні закритися", — наводить слова Мітчелла прес-служба УЄФА.

