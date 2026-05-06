Ексзахисник Барселони отримав двомісячне відсторонення за поведінку щодо арбітрів.
06 травня 2026, 21:30
Колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке отримав покарання за свою поведінку після матчу Сегунди між Андоррою та Альбасете (0:1). Про це повідомляє Marca.
Згідно зі звітом арбітра Алонсо де Ена Вольфа, після фінального свистка кілька представників андоррського клубу, включно з Піке, підійшли до суддівської бригади.
Повідомляється, що ексфутболіст поводився зухвало та погрожував арбітрам. Зокрема, він заявив, що в іншій країні їх би побили, але в Андоррі всі цивілізовані.
За цей інцидент Піке отримав дискваліфікацію на шість матчів, а також двомісячне відсторонення від футбольної діяльності. Покарання також застосовано до інших представників Андорри.
Крім того, дисциплінарні органи оштрафували клуб на 1500 євро, а також частково закрили президентську ложу та VIP-зону стадіону на два матчі. У разі повторного порушення Андоррі загрожує зняття трьох очок.
Нагадаємо, Жерар Піке завершив кар’єру у 2022 році. У складі Барселони він виграв 31 трофей, а зі збірною Іспанії став чемпіоном світу та Європи. У 2018 році він став власником клубу Андорра.