Ексзахисник Барселони отримав двомісячне відсторонення за поведінку щодо арбітрів.

Колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке отримав покарання за свою поведінку після матчу Сегунди між Андоррою та Альбасете (0:1). Про це повідомляє Marca.

Gerard Pique, who is now co-owner of FC Andorra, has been given a two-month ban by the Spanish football federation.



It comes after an argument with a referee. pic.twitter.com/MKwWxyZJKU — BBC Sport (@BBCSport) May 6, 2026

Згідно зі звітом арбітра Алонсо де Ена Вольфа, після фінального свистка кілька представників андоррського клубу, включно з Піке, підійшли до суддівської бригади.

Повідомляється, що ексфутболіст поводився зухвало та погрожував арбітрам. Зокрема, він заявив, що в іншій країні їх би побили, але в Андоррі всі цивілізовані.

За цей інцидент Піке отримав дискваліфікацію на шість матчів, а також двомісячне відсторонення від футбольної діяльності. Покарання також застосовано до інших представників Андорри.

Крім того, дисциплінарні органи оштрафували клуб на 1500 євро, а також частково закрили президентську ложу та VIP-зону стадіону на два матчі. У разі повторного порушення Андоррі загрожує зняття трьох очок.

Нагадаємо, Жерар Піке завершив кар’єру у 2022 році. У складі Барселони він виграв 31 трофей, а зі збірною Іспанії став чемпіоном світу та Європи. У 2018 році він став власником клубу Андорра.