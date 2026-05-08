Німеччина

Ньюкасл хоче отримати за свого лідера до 90 мільйонів євро.

Баварія провела перші переговори з Ньюкаслом щодо можливого трансферу вінгера Ентоні Гордона. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, англійський клуб оцінив 25-річного футболіста приблизно у 90 мільйонів євро. Аналогічну суму Ньюкасл озвучив також Барселоні, Арсеналу та Ліверпулю, які стежать за ситуацією навколо гравця.

Втім, очікується, що потенційний трансфер може бути оформлений за суму в межах 75–85 мільйонів євро. Саме через високі фінансові вимоги Баварія наразі не готова просуватися далі у переговорах.

Повідомляється, що Ньюкасл паралельно продовжує контакти з іншими зацікавленими клубами, намагаючись отримати максимально вигідну пропозицію за одного зі своїх ключових футболістів.