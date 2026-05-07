Іспанія

Мадридський клуб може вдатися до масштабного оновлення складу після чергового невдалого сезону.

Мадридський Реал може суттєво змінитися після завершення поточного ігрового року.

За даними видання The Touchline, президент клубу Флорентіно Перес серйозно розглядає необхідність проведення масштабної "чистки", за результатами якої низці гравців загрожує продаж.

Очільнику "вершкових" набридли постійні розмови про внутрішні проблеми команди, що негативно впливають на імідж мадридського гранда. Очікується, що Реал завершить кампанію без здобутих трофеїв. Мадридці остаточно втратять математичні шанси на чемпіонство в Ла Лізі, якщо не зможуть обіграти Барселону на Камп Ноу у недільному Ель Класіко.

Принципове протистояння команд відбудеться 10 травня. Поєдинок розпочнеться о 22:00.