Ліга конференцій

Півзахисник Крістал Пелес Адам Вортон прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:1).

"Це неймовірно. За два роки, що я тут, Селхерст Парк ще ніколи не був таким. Неймовірна атмосфера, і одразу видно, як багато це значить для південного Лондона.

Це неймовірне відчуття. Я його ніколи не забуду. Усі в клубі хочуть досягти успіху. Минулого року ми виграли перший трофей за 120 років, і зараз намагаємося здобути ще один для вболівальників. Від цього мурашки по шкірі, це неймовірно.

У Європі надзвичайно складно: більше матчів, невеликий склад, у грудні та січні ми були на межі виснаження, але ми пробилися крізь це, а вболівальники не зрадили нас. Ось така нагорода нас чекає", — наводить слова Вортона прес-служба УЄФА.

