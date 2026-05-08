Ліга Європи

Автор дубля у ворота "лісників" поділився своїми емоціями після виходу у фінал турніру.

Півзахисник та капітан Астон Вілли Джон Макгінн прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи проти Ноттінгем Форест (4:0), в якому він оформив дубль.

"Зазвичай перед матчами я спокійний, але сьогодні відчувався неймовірний тиск. Думаю, Астон Вілла заслуговувала на те, щоб вийти у фінал.

У минулому у нас вже бували розчарування у півфіналах. Я нервувався, але Астон Вілла показала одну зі своїх найкращих ігор за весь час, що я пам'ятаю.

Звичайно, нам частково пощастило, враховуючи велику кількість травм у Форест. Це трохи послабило суперника, але цим ще треба було скористатися, що ми зробили.

Нам також пощастило, що у нас є тренер, у якого більш багатий досвід участі у півфіналах, ніж у нас. Він чудово працює. Ми з усім впоралися та показали повсюдно гарну гру. Після матчу почалося справжнє свято", — наводить слова Макгінна прес-служба УЄФА.

