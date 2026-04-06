Форвард Реала прокоментував останні події в Іспанії.

Національна збірна Іспанії під час березневої міжнародної перерви зіштовхнулась із нечуваного масштабу скандалом, пов’язаним із расизмом та ксенофобією по відношенню до ісламського світу, який стався в Барселоні під час товариського матчу проти Єгипту.

Група вболівальників на домашньому стадіоні каталонського Еспаньйола скандувала образливу кричалку "Хто не скаче, той мусульманин". Свист також лунав під час виконання гімну Єгипту.

Зірка "фурії роха" Ламін Ямаль, який сам є мусульманином, після гри назвав ці дії "невіглаством та проявом расизму".

На подію в останньому інтерв’ю також відреагував і нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

"Я сподіваюсь, що Ламін зможе продовжити цю боротьбу проти расизму. Так, як усі вважають, у нас справді є гроші, але бідні чорношкірі люди стикаються із значно більшими труднощами в повсякденному житті, аніж ми.

Я не кажу, що Іспанія, Німеччина чи Португалія — расистські країни, але расисти є в кожній країні, і якщо ми будемо боротись разом, то, сподіваємось, що інші гравці та люди перестануть страждати від цього явища", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що раніше на події в Барселоні відреагував і головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.