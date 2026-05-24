Іспанія

Австрієць поділився своїми емоціями після свого останнього матчу у футболці Реала.

Захисник Реала Давід Алаба зворушливо попрощався з "вершковими" після свого останнього матчу у футболці мадридського клубу в рамках 30-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (4:2).

"Я розмовляю англійською, щоб висловити те, що я дійсно відчуваю. Я неймовірно вдячний. Я дуже вдячний не лише за цей момент прощання, а й за останні п'ять років. Я виріс як особистість та як гравець. Звісно, ​​я мав багато успішних моментів. Я також отримав серйозну травму. Але цей клуб та вболівальники завжди підтримували мене. Я дійсно відчував це серцем, і тому дуже вдячний.

Я просто хочу подякувати всім: команді, персоналу, тренерам, президенту та вболівальникам. І, звичайно, моїй родині. Це були особливі п'ять років. Зараз мені важко описати свої почуття, бо я дуже вдячний.

Це особливий клуб. Це найкращий і найбільший клуб у світі. Я отримав насолоду від цих п'яти років. Вболівальники Реала та решта назавжди залишаться в моєму серці. Я дуже вдячний. Мадрид, звичайно ж, став моїм другим домом за ці роки. Ці роки є частиною особливого шляху. Це особливий розділ у моїй власній книзі. Я дуже вдячний. Дякую", — наводить слова Алаби прес-служба клубу.

