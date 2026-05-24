Жирона покинула Ла Лігу після драматичної нічиєї з Ельче.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував виліт команди з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26.

У заключному, 38-му турі чемпіонату Іспанії каталонці зіграли внічию 1:1 з Ельче. Для збереження місця в елітному дивізіоні команді Мічела була потрібна лише перемога, однак Жирона не змогла здобути необхідний результат.

Після матчу іспанський фахівець емоційно відреагував на невдачу та взяв відповідальність за виліт на себе.

“Зараз не час аналізувати весь сезон. Ми боролися до самого кінця. Один гол міг би все змінити. Ми не змогли цього зробити. Я завжди кажу, що тренер відповідає за те, що відбувається на полі, і в цьому випадку ця відповідальність моя.

Я думаю, що ми підвели наших уболівальників, і я це зробив. Я відчуваю провину та відповідальність. Це дуже важко. Усі гравці плакали. Це найскладніший момент у кар'єрі для всіх нас”, — заявив Мічел.

Також наставник Жирони наголосив, що клубу потрібно якнайшвидше оговтатися після невдалого сезону та повернутися сильнішим.

“За п’ять років я відчув зростання, а сьогодні це крок назад. Важко це прийняти, але ми повинні. Тепер нам потрібно пережити це та зрозуміти, як це подолати”, — додав тренер.