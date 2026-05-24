Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку заключного, 38-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у неділю, 24 травня, о 22:00.

Заключний акорд іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 подарує вболівальникам розкішне протистояння на Естадіо де ла Кераміка, де Вільярреал та мадридський Атлетіко зійдуться у прямій битві за третю сходинку п'єдесталу.

Обидва колективи вже гарантували собі участь у Лізі чемпіонів на наступний рік, проте завоювання бронзових медалей залишається питанням престижу та фінансових бонусів від ліги.

Вільярреал — Атлетіко Мадрид

Неділя, 24 травня, 22:00, Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Вільярреала кінець весни перетворився на справжнє випробування. Підопічні Марселіно впевнено йшли до третього місця, особливо після розгрому Леванте (5:1) на початку травня, проте у наступних трьох турах команда здобула лише одне очко, поступившись Севільї та Райо Вальєкано. Тим не менш, "жовта субмарина" все ще утримує за собою поточний третій рядок за рахунок загальної різниці м'ячів, але тепер їм потрібна виключно перемога. Цей матч стане особливим для Марселіно, який влітку залишає команду (його наступником має стати Іньїго Перес), тому футболісти зроблять усе, щоб провести свого наставника на мажорній ноті. Домашня статистика валенсійців вражає: 43 набрані очки у 18 поєдинках підтверджують, що на власному полі вони здатні здолати будь-кого.

Атлетіко підходить до фіналу в дещо вигіднішому становищі з точки зору турнірних розкладів — команду Дієго Сімеоне влаштує навіть нічия. Річ у тім, що за умови рівності очок першочергово враховуються очні зустрічі, а в Мадриді "матрацники" впевнено перемогли з рахунком 2:0. Загалом сезон для столичного гранда видався складним та емоційно виснажливим: команда безнадійно відстала від чемпіонської Барселони, програла фінал Кубка Короля та вилетіла у півфіналі Ліги чемпіонів. Проте останні перемоги над Осасуною та Жироною (1:0) свідчать, що "індіанці" перебувають у непоганому тонусі й планують завершити цей цикл на третій позиції. Особливим матч буде для Антуана Грізманна, який проведе свій прощальний поєдинок у футболці мадридців перед переїздом до МЛС.

Кадрові проблеми не обійшли стороною обидва табори. Вільярреал досі змушений обходитися без травмованих Пау Кабанеса та Хуана Фойта, проте до складу після дискваліфікації повертається Ренату Вейга. Очікується, що Марселіно поверне до старту всіх лідерів — Луїза Жуніора, Парехо, Жерара Морено та Мікаутадзе, які отримали відпочинок у минулому турі. У Атлетіко ситуація складніша: через пошкодження точно не зіграють Мендоса, Моліна та Кардосо, а участь Хіменеса, Хуліана Альвареса та Барріоса залишається під великим питанням. Крім того, лідер оборони Робен Ле Норман відбуває одноматчеву дискваліфікацію, хоча повернення Маркоса Льоренте має частково компенсувати цю втрату.

З огляду на запеклу історію протистоянь цих команд та фактор домашнього поля Вільярреала, нас очікує максимально напружений поєдинок. "Жовтій субмарині" доведеться розкриватися та ризикувати, оскільки нічия їх не влаштовує, що створить ідеальні умови для фірмових контратак мадридців. Досвід та прагматизм Дієго Сімеоне у вирішальних матчах можуть стати ключовим фактором, але шалена підтримка трибун на "Кераміці" та бажання Вільярреала здобути бронзу гарантують безкомпромісну битву до останніх хвилин.

За оцінками аналітиків betking, шанси команд у цьому протистоянні є практично рівними. На перемогу Вільярреала встановлено коефіцієнт 2.45, тоді як успіх мадридського Атлетіко оцінюється у 2.65. На нічийний результат пропонується котирування 3.75.

Враховуючи необхідність господарів атакувати, ставка на "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.65 виглядає досить надійною. Маркет "обидві команди відзначаться забитими м'ячами — так" доступний у лінійці за 1.53.

Для тих, хто вірить, що підопічні Сімеоне утримають необхідний результат, варіант "Атлетіко не програє (Х2)" йде за 1.55. Комбінована ставка "обидві заб'ють + тотал більше 3.5" оцінюється привабливим коефіцієнтом 2.45.

У центрі уваги вболівальників буде прощальний поєдинок французького форварда гостей, тому гол Антуана Грізманна у будь-який час матчу за 2.60 привертає особливу увагу. У складі господарів аналітики виділяють Жерара Морено, чий забитий м'яч оцінюється котируванням 2.30. Маркет на тотал кутових більше 9.5 пропонується за 1.85.

Орієнтовні склади

Вільярреал: Луїз Жуніор — Муріньйо, Вейга, Марін, Педраса — Пепе, Парехо, Гвеє, Молейро — Г. Морено, Мікаутадзе.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Баена, Коке, Альмада — Лукман, Грізманн, Сімеоне.

Не зіграють: Кабанес, Фойт (Вільярреал) — Мендоса, Моліна, Кардосо, Ле Норман (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: Хіменес, Альварес, Гонсалес, Барріос (Атлетіко Мадрид).

прогноз 2:2

