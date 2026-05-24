Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 23 травня 2026 року.

Барселона у матчі заключного туру іспанської Ла Ліги у гостях поступилася Валенсії (1:3).

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок на 61 хвилині, коли голом відзначився Роберт Левандовські, для якого це був останній матч за "блаугранас".

Потім на 66 хвилині "кажани" зрівняли цифри на табло зусиллями Хаві Герри, а через п'ять хвилин господарів поля вперед вивів Луїс Ріоха.

Остаточну крапку у матчі поставив Гвідо Родрігес, який забив на 97 хвилині.

Валенсія — Барселона у рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Валенсія — Барселона 3:1

Голи: Герра, 66, Ріоха, 71, Родрігес, 90+7 - Левандовські, 61.

Валенсія: Дімітрієвські — Нуньєс, Таррега, Пепелу, Васкес (Коррея, 81) — Ріоха, Угринич, Родрігес, Лопес (Рамазані, 52) — Герра (Алмейда, 90), Дуро (Умар, 80).

Барселона: Щесни — Гарсія (Крістенсен, 62), Араухо (Еспарт, 46), Мартін, Бальде — Гаві, Берналь (Касадо, 83) — Торрес (Канселу, 84), Ольмо (де Йонг, 63), Рашфорд — Левандовські.

Попередження: Таррега, Нуньєс — Крістенсен, Берналь.