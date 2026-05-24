Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 23 травня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі останнього туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Атлетік Більбао (4:2).

Команда Альваро Арбелоа відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Гонсало Гарсії, після чого на 41 хвилині Джуд Беллінгем подвоїв перевагу "вершкових". Однак ще до перерви "баски" відповіли влучним ударом Горки Гурусети.

На початку другого тайму голом відзначився Кіліан Мбаппе, а на 88 хвилині четвертий м'яч у ворота команди з Більбао забив Браїм Діас. Атлетік відповів голом Урко Ісети на 91 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Атлетік Більбао у рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Мадрид — Атлетік Більбао 4:2

Голи: Гарсія, 12, Беллінгем, 41, Мбаппе, 51, Діас, 88 - Гурусета, 45+1, Ісета, 90+1.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Серрано, 84), Асенсіо, Алаба (Гюйсен, 70), Каррерас — Мастантуоно (Діас, 75), Пітарч, Вальверде, Беллінгем (Себальйос, 73) — Гарсія (Гюлер, 74), Мбаппе.

Атлетік Більбао: Паділья — Вівіан, Альварес (Горосабель, 46), Паредес, Бойро — Руїс де Галаррета (Лекуе, 60), Хаурегісар (Весга, 86) — Вільямс, Гомес (Рего, 61), Наварро — Гурусета (Ісета, 75).

Попередження: Пітарч, Беллінгем.