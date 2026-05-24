Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 23 травня 2026 року.

Жирона у матчі останнього туру іспанської Ла Ліги на своєму полі не змогла обіграти Ельче (1:1).

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині голом відзначився Альваро Родрігес.

Підопічні Мічела змогли зрівняти цифри на табло на старті другого тайму завдяки голу у виконанні Арнау Мартінеса.

Український вінгер Віктор Циганков провів весь матч, але допомогти Жироні зберегти місце у Ла Лізі не зміг. Команда Мічела фінішувала на 19 місці та вилетіла з елітного дивізіону разом з Мальоркою.

Жирона — Ельче 1:1

Голи: Мартінес, 48 — А. Родрігес, 40.

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Рінкон, 58), Д. Лопес (Лемар, 77), Рейс, А. Морено — І. Мартін, Вітсель (Бельтран, 58), Унахі — Хіль (Стуані, 58), Циганков, Рока (Ечеверрі, 67).

Ельче: Дітуро — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Сангаре (Дональд, 46), Фебас (Форт, 84), Агуадо, Вільяр (Педроса, 75), Валера (Петро, 90) — Моренте, А. Родрігес (А. Сілва, 75).

Попередження: Хіль, Рейс, Ечеверрі, Лемар — Сангаре, Аффенгрубер, Валера, Агуадо.