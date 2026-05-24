Іспанія

Іспанець поділився своїми емоціями після свого останнього матчу у футболці "вершкових".

Захисник Реала Дані Карвахаль зворушливо попрощався з "вершковими" після свого останнього матчу у футболці мадридського клубу в рамках 30-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (4:2).

"Важко описати. Ти відчуваєш сильні емоції, навіть не усвідомлюючи цього ще вчора, коли востаннє бачив це тренувальне поле. Вийшовши на поле у ​​матчі та побачивши приголомшливий банер, який вболівальники створили для мене, це неймовірні овації…

Як я міг не бути емоційним? Я закриваю прекрасний розділ свого життя і кар'єри, що перевершив всі мої найсміливіші мрії. У мене є лише слова подяки цьому клубу та вболівальникам. Дякую ще раз.

Я насолоджувався цим, як дитина, з першого до останнього дня. Сподіваюся, це було взаємно, що всі мадридисти насолоджувалися моїми 451 матчами. Я сподіваюся, що зможу повернутись у свій будинок у майбутньому. По-іншому, але продовжуючи допомагати, як завжди.

Якби мені в дитинстві хтось сказав, що я матиму таку кар'єру, я б навіть уявити собі не міг. Це було чудово. Чудово з першого до останнього дня, з різноманітними враженнями, уроками, тріумфами та важкими моментами, коли ти дорослішаєш і знаходиш позитивний бік…

Розділяти роздягальню із чудовими людьми: гравцями, тренерами та іншими співробітниками. Це найкращий клуб у світі, і я завжди намагався бути добрим до всіх, залишатися самим собою і відкрито говорити про своє розчарування, коли програвав. Але це просто я, і я сподіваюся, що всі підуть із приємними спогадами про Дані Карвахаля. Ми обов'язково ще побачимось у майбутньому.

Реал Мадрид це не просто клуб мого життя, це моє життя. Я практично народився мадридистом, я тут вже 23 роки – я грав абсолютно у всіх категоріях та виграв всі можливі титули. Я навіть став капітаном, я не міг більше бажати. Я йду дуже щасливим та задоволеним", — наводить слова Карвахаля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Атлетік Більбао.