Football.ua представляє прев'ю поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 11 квітня, о 22:00.

На Естадіо Рамон Санчес Пісхуан відбудеться поєдинок, де турнірна мотивація господарів може стати ключовим фактором.

Севілья — Атлетіко Мадрид

Субота, 11 квітня, 22:00, стадіон Естадіо Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Для Севільї цей сезон перетворився на справжнє випробування на витривалість. Команда Луїса Гарсії Пласи програла три останні матчі чемпіонату, а загалом здобула лише одну перемогу у восьми турах. "Нервіонці" мають одну з найгірших статистик домашніх ігор у лізі, набравши лише 16 очок у 15 матчах. Враховуючи, що минулого року клуб лише дивом уникнув вильоту, зараз кожен заліковий пункт на вагу золота.

Статистика очних зустрічей також не додає оптимізму андалусійцям: Севілья програла останню домашню гру проти "матрацників" (1:2), а в першому колі поточного сезону отримала болючі 0:3 у Мадриді. Проте поточний графік суперника дарує господарів надію. Севілья мала повноцінний тиждень для підготовки, тоді як мадридці виснажені емоційно та фізично після єврокубкових баталій. Для Луїса Гарсії Пласи цей матч — можливість довести, що команда здатна давати відсіч грандам у критичні моменти.

Атлетіко Мадрид прибуває до Андалусії на тлі емоційного піднесення після тріумфальної перемоги над Барселоною (2:0) у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Проте саме цей успіх змушує Дієго Сімеоне вдаватися до серйозної ротації. Наступного тижня на "матрацників" чекає вирішальний виїзд, а за сім днів — фінал Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдад. Маючи комфортний відрив у 12 очок від п’ятої позиції, гості цілком можуть дозволити собі експерименти зі складом.

За версією betking, на тріумф Севільї у поєдинку можна поставити з коефіцієнтом 2.57. Потенційний успіх Атлетіко Мадрид аналітики оцінюють показником 3.00, а ймовірність нічийного результату становить 3.14. Окрему увагу вболівальників привертає лінія на ймовірних авторів забитих м'ячів, де представлена широка палітра виконавців. Найбільш очікуваним є гол у виконанні Александера Серлота — 2.50. Також високі шанси відзначитися мають Акор Джером Адамс та Хуліан Альварес (обидва по 2.80). Для тих, хто вірить у майстерність лідерів, цікавими виглядають котирування на влучний удар Антуана Грізманна за 3.10, а на результативні дії Ісаака Ромеро Берналя чи Адемоли Лукмана дають по 3.20.

Орієнтовні склади

Севілья: Влаходімос — Санчес, Кастрін, Салас, Суасо — Гудель, Агуме — Еджуке, Соу, Варгас — Адамс.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна, Пубіль, Лангле, Руджері — Мендоса, Варгас — Альмада, Баена, Лукман — Серлот.

Не зіграють: Маркао, Ньянзу, Кармона (Севілья) — Коке, Ніко Гонсалес (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: Аспілікуета (Севілья) — Хіменес, Кардозо, Барріос, Ганцко (Атлетіко Мадрид).

прогноз 2:2

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

