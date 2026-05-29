Іспанія

Призначення португальця залежить від результатів президентської гонки в клубі.

Мадридський Реал визначився з кандидатурою нового головного тренера команди.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, між іспанським грандом та Жозе Моурінью вже досягнуто принципової домовленості щодо призначення португальського фахівця на посаду наставника "вершкових".

Втім, офіційне оголошення про повернення Моурінью до Реала очікується лише після президентських виборів, які відбудуться 7 червня. Наразі керівництво клубу паралельно працює над посиленням складу під час літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, що цього року на пост президента Реала претендують чинний очільник клубу Флорентіно Перес та Енріке Рікельме.