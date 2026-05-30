Новачок каталонців дав перше інтерв'ю після переходу з Ньюкасла.

Барселона офіційно представила свого нового вінгера Ентоні Гордона, який перейшов із Ньюкасла за 80 мільйонів євро. Під час презентації 25-річний англієць дав перше інтерв’ю та поділився емоціями від трансферу.

Гордон зізнався, що давно мріяв про виступи за каталонський клуб та не вагався, щойно дізнався про інтерес Барселони.

"Я знав, що цей трансфер відбудеться. Я чекав разом зі своєю родиною та агентами в готелі. Угода була завершена ще два дні тому. Я не знаю, що сталося. Це були юридичні моменти, які затримали оголошення. Я готовий до цього виклику. Я знаю, наскільки багато цей клуб означає для всіх. Я готовий грати за найкращий клуб у світі.

Барселона — найбільший клуб у світі. Щойно я дізнався про їхній інтерес, то захотів перейти сюди. З того моменту, як я зрозумів, що Барселона — реальний варіант, у мене не було жодних сумнівів. Бути тут — це мрія, яку я мав із дитинства.

Я хочу вигравати трофеї з Барселоною, насамперед — Лігу чемпіонів. Шосту Лігу чемпіонів для клубу. Я хотів грати за Барселону з трьох років. Я хотів говорити іспанською, тому що в дитинстві вірив, що одного дня гратиму за Барселону.

У Ньюкаслі в мене був фізіотерапевт з Іспанії, і ми щодня спілкувалися іспанською. Я казав йому, що хочу одного дня грати за Барселону, саме тому я трохи знаю цю мову.

Я вже поговорив із Гансі Фліком. До розмови з ним я був дуже схвильований, а після — ще більше. Те, що він зробив тут за короткий час, просто неймовірно. Він чудово працює з командою", — додав англієць.

У сезоні-2025/26 Ентоні Гордон провів 46 матчів за Ньюкасл у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.