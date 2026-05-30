Нападник Мальорки Ведат Мурікі продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "канарок" погодило особистий контракт для 32-річного косовара, який буде розрахований до літа 2029 року.

Зазначимо, що раніше Ведат вже виступав у складі турецького клубу у сезоні-2019/20.

У нинішньому сезоні Мурікі провів 37 матчів, у яких забив 23 м'ячі та віддав один асист. Він став другим найкращим бомбардиром в іспанській Ла Лізі після Кіліана Мбаппе.

За підсумками сезону Мальорка посіла 18 місце у Ла Лізі та вилетіла до Сегунди. Фенербахче завершив сезон на другому місці, здобувши путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.