Бірмінгемський клуб розглядає можливість безкоштовного трансферу універсального іспанського оборонця Оскара Мінгеси.

Астон Вілла розглядає можливість підписання захисника Сельти Оскара Мінгеси. Про це повідомляє видання Sky Sports. 27-річний футболіст може залишити іспанський клуб улітку на правах вільного агента. Зазначається, що сам гравець зацікавлений у переході до АПЛ.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері вважає Мінгесу підхожим варіантом завдяки його універсальності. Захисник здатний зіграти як на фланзі оборони, так і в центрі.

Мінгеса є вихованцем Барселони. Він провів за основний склад каталонського клубу понад 60 матчів, ставши володарем Кубка Іспанії. Після переходу до Сельти у 2022 році іспанець зумів закріпитися в основі та став одним із ключових гравців команди.

В Астон Віллі розраховують підсилити склад перед наступним сезоном, у якому клуб братиме участь у Лізі чемпіонів. При цьому бірмінгемці мають намір уважно враховувати фінансові обмеження та робити ставку на доступні трансфери.