Іспанія

Мадридський клуб заявив, що більше не терпітиме ситуацій навколо свого нападника.

Атлетіко Мадрид продовжує публічне протистояння з Барселоною через чутки про можливий трансфер нападника Хуліана Альвареса. Після серії іронічних дописів у соціальних мережах мадридський клуб виступив із жорсткою офіційною заявою.

У керівництві "матрацників" наголосили, що ситуація навколо аргентинця вже давно вийшла за межі жартів, а поведінка каталонського клубу викликає серйозне невдоволення.

"Це може виглядати як жарт або гумор, але все дуже серйозно. Ми вже тривалий час дуже злі на Барселону. Усе це було зроблено іронічно, щоб показати каталонському клубу, що саме вони роблять.

Повідомлення Фабріціо Романо, новини від барселонських журналістів, ситуації, коли Сересо їде до Барселони на обід і отримує недоречні питання про переговори з Лапортою щодо Хуліана, питання нашим гравцям у мікст-зоні.

У Барселоні організовують вечерю, а El Chiringuito отримує підказку, щоб приїхати та зняти, як Хуанма Лопес виходить із ресторану. У ЗМІ зливають інформацію про пропозицію та кажуть, що вона була надіслана, але до Атлетіко нічого не надходило. Із нас досить. Ми дуже злі, і це був наш спосіб це показати.

Очевидно одне: усі козирі зараз у Атлетіко. Гравець захищений клаусулою у 500 мільйонів євро та має довгостроковий контракт до 2030 року. Ми дуже задоволені ним. У нього тривалий контракт, він повністю захищений, і ми розраховуємо на нього наступного сезону.

Наразі клуб не розглядає розрив відносин із Барселоною, але дав зрозуміти, що більше не терпітиме подібних ситуацій навколо своїх гравців.

Хуліана неможливо підписати за фіксовану суму з виплатами протягом кількох років та бонусами. Це мають бути 500 мільйонів євро готівкою, які потрібно внести до офісу Ла Ліги.

Якби Барселона діяла правильно, агент не мав би жодного стосунку до цієї ситуації. Але якщо ви обходите клуб, то робите все не так, як потрібно. Агенти цим живуть. Це нормально, це їхня робота. ПРОБЛЕМА — ЦЕ БАРСЕЛОНА", — наводить заяву мадридського клубу видання Marca.