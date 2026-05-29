Шведський півзахисник Руні Бардгджі прагне змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна через брак ігрової практики.

Футболіст Барселони Руні Бардгджі має намір змінити обстановку в найближче трансферне вікно. 20-річний вінгер доручив своєму агенту знайти для нього новий клуб, повідомляє журналіст Ферран Корреас.

Швед незадоволений відсутністю постійної ігрової практики, тому хоче перебратися до команди, де регулярно з'являтиметься на полі. При цьому, як уточнює джерело, гравець віддає перевагу варіанту з орендою, а не повноцінним трансфером.

Бардгджі перейшов до Барселони влітку минулого року з данського Копенгагена. У сезоні-2025/26 Руні взяв участь у 28 матчах колективу Ганса-Дитера Фліка в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.

