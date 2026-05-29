Іспанія

Перехід португальського флангового захисника до каталонського гранда на постійній основі є майже доконаним фактом.

Крайній захисник Жуан Канселу, який провів другу половину сезону в Барселоні на правах оренди, навряд чи повернеться до Аль-Хіляля. Перехід португальця до каталонського клубу на постійній основі — майже вирішене питання, повідомляє RAC1.

Канселу став першим гравцем в історії з чемпіонствами в чотирьох із топ-5 ліг Європи

Раніше різні джерела неодноразово зазначали, що гравець не має бажання повертатися до Саудівської Аравії. Також з'являлися відомості про його готовність відмовитися від частини заробітної плати заради повноцінного трансферу до стану "синьо-гранатових".

Ринкова вартість Канселу оцінюється авторитетним порталом Transfermarkt у 9 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 Жуан відзначився двома голами та чотирма асистами у 23 матчах за команду Ганса-Дітера Фліка.

Нагадаємо, 27 травня футболіст відсвяткував свій 32-й день народження.