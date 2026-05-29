Іспанія

Іспанський форвард став справжньою легендою валенсійського клубу та рекордсменом за кількістю матчів.

Пресслужба Леванте оголосила про відхід нападника Хосе Луїса Моралеса після завершення сезону-2025/26.

Контракт 38-річного футболіста діяв до 30 червня 2026 року, однак сторони ухвалили рішення не продовжувати співпрацю. Моралес залишає клуб у статусі справжньої легенди "жабенят".

Іспанець виступав за Леванте з 2011 року, коли перейшов до клубу на правах вільного агента з Фуенлабради. За цей час він провів 377 матчів у складі команди, ставши абсолютним рекордсменом клубу за кількістю зіграних поєдинків.

Також Моралес є найкращим бомбардиром в історії Леванте — на його рахунку 83 забиті м’ячі. Крім того, він записав до свого активу 49 результативних передач.

У заяві клубу зазначається, що найближчим часом Леванте разом із футболістом підготує спеціальні заходи для прощання з одним із найвидатніших гравців в історії команди.