Каталонці розпочали офіційні переговори, але мадридці незадоволені їхньою поведінкою, тоді як сам аргентинець наполягає на відході.

Мадридський Атлетіко не збирається приймати стартову пропозицію Барселони щодо трансферу зіркового нападника Хуліана Альвареса. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб запропонував за гравця 100 мільйонів євро. Хоча цієї суми наразі недостатньо для закриття угоди, вона дала старт офіційним переговорам між клубами.

Оточення Альвареса висловлюється максимально чітко: 26-річний аргентинець має твердий намір покинути мадридський клуб. Очікується, що найближчим часом Барселона повернеться за стіл переговорів із новими ідеями. Водночас перемовини можуть бути ускладнені тим, що керівництво Атлетіко вкрай незадоволене поведінкою представників блаугранас у цій ситуації.

Щодо виступів за матрацників, то у поточному сезоні 2025/2026 Хуліан Альварес демонструє солідні показники: За 42 гри у всіх турнірах, він забив 16 мʼячів та віддав 7 результативних передач.

Чинний контракт аргентинського форварда з Атлетіко розрахований ще на чотири роки — до 30 червня 2030 року. За оцінкою авторитетного футбольного порталу Transfermarkt, актуальна ринкова вартість футболіста становить 90 мільйонів євро.