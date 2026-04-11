Іспанія

Футбольний трилер у Сан-Себастьяні.

Алавес у більшості на останній хвилині вирвав нічию у матчі проти Реала Сосьєдад (3:3)

Команди вже у дебюті поєдинку вирішили порадувати вболівальників забитими мʼячами. Вже на 3-й хвилині рахунок був відкритий. Реббаш пройшов по флангу та зробив простріл уздовж штрафного майданчика. Чалета-Цар намагався вибити мʼяч, але натомість зрізав його у власні ворота.

Гості з відповіддю не забарились і на 14-й хвилині відновили паритет. Розкішний удар вдався Сучичу: хорватський півзахисник приблизно з 25 метрів обвідним пострілом відправив мʼяч у нижній кут. Надалі колективи не збавили темпу та продовжили обмінюватись швидкими атаками.

На 24-й хвилині гості знову вийшли вперед. Знову не обійшлось без частки фарту. Гуріді виконав простріл з того ж самого флангу, що й під час першого взяття воріт. Першим на мʼячі опинився захисник Елустондо. 6-й номер намагався винести мʼяч, але влучив у Діабате. Таким чином івуарійський нападник став автором курйозного голу.

За декілька хвилин рахунок знову став рівним. Цього разу мʼяч у власні ворота відправив гравець «Алавеса», а саме воротар. Фантастичного удару з ще дальшої дистанції завдав півзахисник баскської команди Туррієнтес: мʼяч після влучання у стійку відскочив у голову Сівері, після чого опинився у воротах.

На другий тайм гравці вийшли менш агресивно. Можливо, виною цьому став дощ, який розпочався по перерві. Принаймні голів було менше. У середині другої 45-хвилинки відзначилися підопічні Матараццо.

Цікаво, що гол прийшов після стандарту. Солер виконав подачу в бік воротарського майданчика, але захисники впоралися з цією навалою, вибивши мʼяч. Біля меж штрафного снаряд підхопив Гедеш. Португалець виконав закидання на дальню стійку. Японець Кубо, який вийшов на заміну, скинув м'яч уздовж лінії воріт, а Оскарссон буквально заштовхав шкіряного у сітку.

Здавалося, що господарі втримають перевагу, але червона картка все змінила. У доданий час баскський клуб залишився у меншості. Гомес пішов у грубий відбір, за що після перегляду ВАР побачив перед собою червоне світло.

Більшість біло-блакитні використали сповна і на останній хвилині доданого часу зрівняли рахунок. Рятівного удару завдав Боє. Аргентинський нападник, який зʼявився по ходу гри, пробив без шансів для голкіпера.

У підсумку — результативна нічия 3:3. Реал Сосьєдад втратив нагоду обійти Сельту в боротьбі за єврокубкові місця. Баски залишаються сьомими, маючи у своєму активі 42 пункти. Алавес зберіг за собою 15-ту позицію з 33 очками.

Реал Сосьєдад — Алавес 3:3

Голи: Сучич, 14, Сівера (аг), 27, Оскарссон, 60 - Чалета-Цар (аг), 3, Діабате, 24, Боє, 90+7

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Елустондо (Беїтія, 86), Чалета-Цар, Гомес — Мендес (Кубо, 54), Турр'єнтес, Солер, Барренечеа (Гедеш, 46) — Сучич, Оскарссон (Марін, 72)

Алавес: Сівера — Перес, Отто, Теналья, Парада — Ібаньєс, Гуріді (Аленья, 66), Бланко, Реббаш — Мартінес, Діабате (Боє, 60)

Попередження: Кубо, Гедеш — Реббаш, Перес

Вилучення: Гомес, 90+3