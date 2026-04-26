П’ять голів і напружена кінцівка прикрасили матч туру.

У рамках 32-го туру Ла Ліги Атлетіко Мадрид приймав Атлетік Більбао та здобув вольову перемогу з рахунком 3:2, перервавши серію з чотирьох поразок.

Перший тайм залишився за гостями. На 23-й хвилині Паредес вивів Атлетік уперед, і до перерви мадридці не змогли відповісти.

Після відпочинку господарі швидко перевернули гру. На 49-й хвилині Антуан Грізманн зрівняв рахунок, а вже через п’ять хвилин Александер Серлот вивів Атлетіко вперед.

Наприкінці матчу команди подарували справжню драму. У компенсований час Серлот оформив дубль і, здавалося, зняв усі питання щодо переможця. Проте вже на 90+7 хвилині Гурусета скоротив відставання, повернувши інтригу, але врятуватися Атлетіку не вдалося.

У підсумку Атлетіко Мадрид здобув важливу перемогу — 3:2, зумівши переломити хід поєдинку та завершити невдалу серію.

Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао 3:2

Голи: Грізманн, 49, Серлот, 54, 90+3 - Паредес, 23, Гурусета, 90+7

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте (Моліна, 63), Пубіль, Ленгле, Руджері — Сімеоне (Варгас, 72), Барріос (Кардосо, 58), Ресурресьйон (Ле Норман, 72), Баена — Грізманн, Серлот

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Берчіче (Бойро, 64) — Руїс де Галаррета (Весга, 70), Рего — Вільямс (Беренгер, 70) (Наварро, 70), Гомес (Сансет, 64), Вільямс (Беренгер, 70) (Наварро, 70) — Гурусет