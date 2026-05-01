Лівий захисник каталонського гранда став одним із кандидатів на продаж у літнє трансферне вікно, а основним претендентом на іспанця виступає англійський клуб.

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде може змінити клубну прописку майбутнім літом. "Синьо-гранатові" готові розглянути пропозиції щодо латераля, а одним із головних претендентів на нього вважається Манчестер Юнайтед.

Каталонці планують отримати за 22-річного футболіста близько 50 млн євро. Примітно, що експерти порталу Transfermarkt оцінюють гравця дещо дорожче — у 55 млн євро.

У сезоні-2025/26 іспанець є гравцем основної обойми у команді Ганса-Дітера Фліка. На цей час він взяв участь у 38 матчах в усіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Бальде втратив статус беззаперечного гравця основи Барселони.