Іспанія

Відсьогодні й до вівторка, 5 травня, мають відбутися всі десять матчів 34-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві в Жироні, де місцевий однойменний клуб прийматиме Мальорку.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 1 травня, 22:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 2:1

Вперше аж із серпня Жирона підходить до нового туру на тлі двох поспіль поразок. Минулої суботи підопічні Мічела на виїзді поступилися Валенсії (1:2), дозволивши їй обійти себе в турнірній таблиці. З огляду на погану виїзну форму Мальорки, господарі поля розраховуватимуть на здобуття трьох залікових балів у сьогоднішній дуелі.

Мальорка туром раніше зазнала поразки від Алавеса (1:2), продовживши свою безвиграшну серію на виїзді до 11-ти матчів (3Н, 8П). Команда Мартіна Демічеліса сподівається перервати її і наздогнати Жирону в турнірній таблиці, хоча друга за сезон невдача сьогоднішніх гостей у подібному протистоянні виглядає значно ймовірнішою.

прогноз 2:1

Субота, 2 травня, 15:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 1:0

До суботньої дуелі Вільярреал підходить на тлі п'яти поспіль домашніх звитяг у Ла Лізі. Зокрема, туром раніше колектив Марселіно вдома впорався із Сельтою (2:1). Серія Леванте з восьми невдалих спроб (1Н, 7П) залишити Естадіо де ла Кераміка в статусі переможців додає віри в спроможність господарів поля досягнути бажаного результату.

У понеділок Леванте на виїзді зіграв унічию з Еспаньйолом (0:0), вшосте поспіль не набравши трьох залікових балів поза рідною Валенсією. Продовжуючи боротися за виживання, підопічні Луїша Каштру потребують очок для уникнення вильоту, але малоймовірно, що завтра гості зможуть стримати помітно сильнішого на папері суперника.

прогноз 3:1

Субота, 2 травня, 17:15. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 1:2

Субота, 2 травня, 19:30. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 1:0

Після трьох поспіль нічиїх удома Алавес у вольовому стилі впорався з Мальоркою (2:1) і залишив зону вильоту. Тепер команда Кіке Санчеса Флореса прийматиме Атлетік, який в останніх восьми матчах на Мендісорроса здобув тільки одну звитягу (+3Н, 4П). Шанси господарів поля уникнути поразки в суботу оцінюються позитивно.

Атлетік у свою чергу туром раніше поступився Атлетіко в Мадриді (2:3). Для колективу Ернесто Вальверде це була третя поспіль виїзна поразка в чемпіонаті. Клуб із Більбао все ще може зачепитися за єврокубки, але значно покращити своє турнірне становище за рахунок поєдинку з Алавесом завтра гостям навряд чи вдасться.

прогноз 1:1

Субота, 2 травня, 22:00. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:2

Неділя, 3 травня, 15:00. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 1:2

Програшна серія Сельти досягнула позначки в п'ять матчів усіх турнірів, коли Вільярреал упорався з нею вдома (1:2) минулої неділі. Підопічні Клаудіо Хіральдеса ризикують не повернутися до єврокубків на наступну кампанію, хоча майбутній домашній поєдинок має допомогти їм покращити свою ситуацію в боротьбі за 5-6 сходинки чемпіонату.

Ельче туром раніше перервав свою безвиграшну виїзну серію (4Н, 11П), ймовірніше за все, вибивши з "еліти" Реал Ов'єдо (2:1). Боротьба за виживання самої ж команди Едера Сарабії триває. Очікуємо, що четвертої поспіль звитяги в чемпіонаті недільні гості Естадіо ABANCA Балаїдос не досягнуть, дозволивши господарям поля набрати три очки.

прогноз 2:0

Неділя, 3 травня, 17:15. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 1:1

Після цілком очікуваної домашньої поразки від Барселони (0:2) Хетафе спробує перервати свою безвиграшну серію в поєдинках із Райо Вальєкано, яка нині налічує дев'ять протистоянь (6Н, 3П). Допомогти колективу Хосе Бордаласа може заклопотаність суперником спробою дістатися фіналу Ліги конференцій.

Вчора Райо Вальєкано обіграв удома Страсбур (1:0) на тлі ефектної домашньої нічиєї з Реалом Сосьєдад (3:3) минулої неділі. Підопічні Іньїго Переса не перемагали на виїзді в чемпіонаті аж із середини жовтня (3Н, 7П). Малоймовірно, що цій невдалій серії судилося завершитися саме в майбутньому матчі проти Хетафе на Колісеум.

прогноз 1:0

Неділя, 3 травня, 19:30. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 1:1

Тижнем раніше Реал Бетіс поділив очки з Реалом Мадрид (1:1), вперше з квітня 2009 року завершивши п'ять поспіль домашніх поєдинків Ла Ліги внічию. Перервати свою безуспішну серію команда Мануеля Пеллегріні розраховує в матчі проти Реала Ов'єдо, якому клуб із Севільї не поступався в чемпіонаті з квітня 1991-го (вдома — із грудня 1942 року).

Домашня поразка від Ельче (1:2) минулої неділі, ймовірніше за все, коштувала Реалу Ов'єдо участі в наступній кампанії Ла Ліги. Майбутня дуель із наразі п'ятим найкращим клубом країни навряд чи дозволяє прихильникам колективу Гільєрмо Альмади повірити в несподівану втрату залікових балів Реалом Бетіс на Естадіо Олімпіко де ла Картуха.

прогноз 2:0

Неділя, 3 травня, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья/Ель-Прат-де-Льобрегат. Перше коло — 0:2

Понеділок, 4 травня, 22:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 1:2

Пізня виїзна поразка від Осасуни (1:2) туром раніше не дозволила Севільї залишити зону вильоту. Клуб з однойменного міста може зазнати двох поспіль невдач у домашніх матчах проти Реала Сосьєдад, чого не ставалося з грудня 2002 року. Підопічні Луїса Гарсії намагатимуться уникнути негативного сценарію й дати бій володарям Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад минулої неділі втретє поспіль пропустив три гола у виїзному матчі Ла Ліги, але цього разу, на відміну від попередніх, не програв, поділивши очки з Райо Вальєкано (3:3). Вже гарантувавши свою участь у Лізі Європи, команда Пеллегріно Матараццо цілком може дозволити собі нічийний результат у майбутній дуелі із Севільєю.

прогноз 1:1

