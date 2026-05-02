Football.ua представляє прев'ю поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 2 травня, о 17:15.

На легендарному стадіоні Месталья Валенсія прийматиме мадридське Атлетіко. Для господарів це шанс остаточно убезпечити себе від вильоту, тоді як гості розриваються між внутрішньою ареною та мріями про фінал Ліги чемпіонів.

Валенсія — Атлетіко

Субота, 2 травня, 17:15, стадіон Месталья, Валенсія

Валенсія підходить до матчу в піднесеному настрої після надважливої перемоги над Жироною (2:1). Цей успіх дозволив команді Карлоса Корберана відірватися від зони вильоту на п'ять очок за п'ять турів до фінішу. Зараз "кажани" посідають 12-те місце, але щільність у таблиці така, що перемога може підняти їх ближче до першої десятки. Домашня "Месталья" залишається фортецею: у поточному сезоні-2025/26 Валенсія набрала тут 26 очок, демонструючи значно стабільніші результати, ніж на виїзді.

Атлетіко Мадрид перебуває у складному графіку. Посеред тижня підопічні Дієго Сімеоне зіграли внічию з Арсеналом (1:1) у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Попри те, що в чемпіонаті "матрацники" нарешті перервали серію поразок, обігравши Атлетік (3:2), їхня виїзна форма цього сезону пригнічує: лише 4 перемоги у 16 матчах поза межами Мадрида. Враховуючи 10-очкову перевагу над п'ятим місцем, Сімеоне, ймовірно, пожертвує інтенсивністю в Ла Лізі заради свіжості лідерів перед вояжем у Лондон.

Кадрові проблеми Валенсії зосереджені в захисті: через травми не зіграють Діакабі, Фульк’є, Копете та Коррейя. У Атлетіко ситуація ще складніша через потребу в ротації. Пабло Барріос та Ніко Гонсалес травмовані, а Хосе Хіменес під питанням. Сімеоне вже підтвердив, що не ризикуватиме Хуліаном Альваресом та Джуліано Сімеоне, тож у нападі очікується поява Александра Серлота, який із 19 голами в сезоні засидівся в запасі.

За версією betking Валенсія несподівано вважається фаворитом зустрічі, що пояснюється максимальною ротацією мадридців перед Лігою чемпіонів. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.78. Успіх Атлетіко оцінюється у 4.33, а нічия — у 4.00.

Аналітики очікують на результативний поєдинок: коефіцієнт на "тотал більше 2.5" становить 1.78. Також висока ймовірність того, що господарі зможуть забити щонайменше двічі — індивідуальний тотал Валенсії більше 1.5 пропонується з показником 1.76. Для тих, хто вірить у виїзну непоступливість команди Сімеоне, подвійний шанс на Атлетіко (Х2) доступний за 2.05.

Орієнтовні склади

Валенсія: Димитрієвскі — Нуньєс, Пепелу, Таррега, Гая — Угринич, Герра — Ріоха, Бельтран, Рамазані — Садік.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Бонар, Ле Норман, Лангле, Діас — Мендоса, Варгас — Моліна, Баена, Альмада — Серлот.

Не зіграють: Діакабі, Фульк’є, Копете, Коррейя (Валенсія) — Барріос, Н. Гонсалес, Х. Альварес, Дж. Сімеоне (Атлетіко).

Під питанням: Агірресабала (Валенсія) — Хіменес (Атлетіко).

прогноз 2:1

