Турецький клуб готує нову спробу підписати вінгера Жирони.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков опинився у сфері інтересів турецького Трабзонспора. Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, український футболіст є головною трансферною ціллю Трабзонспора на літнє трансферне вікно. Клуб розглядає його як ключове підсилення правого флангу атаки.

Трабзонспор вже намагався підписати Циганкова влітку 2025 року, однак тоді домовитися не вдалося. Зараз ситуація виглядає більш перспективною: контракт 28-річного вінгера з Жирони чинний до літа 2027 року і поки не продовжений, що може змусити каталонський клуб піти на поступки в переговорах.

Наразі в складі Трабзонспора вже виступають два українці — Арсеній Батагов та Олександр Зубков. При цьому Зубков грає на тій самій позиції, що й Циганков, і може залишити турецький клуб влітку, що потенційно відкриває шлях для ще одного українського футболіста до складу Трабзонспора.