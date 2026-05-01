Німецький фахівець готовий пов'язати своє майбутнє з каталонським грандом до 2028 року, що підтверджують провідні інсайдери.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік незабаром поставить підпис під новим контрактом. Інформацію іспанських медіа підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Нова угода німецького спеціаліста буде розрахована до літа 2028 року. Також у договір планують включити пункт про автоматичну пролонгацію ще на 12 місяців.

Найближчим часом агент Піні Захаві, який представляє інтереси 61-річного керманича, проведе фінальний раунд перемовин із каталонським клубом, щоб узгодити останні деталі угоди. Ганс-Дітер Флік очолив "синьо-гранатових" улітку 2024 року, ставши наступником Хаві Ернандеса.

У сезоні-2025/26 під керівництвом німця команда демонструє впевнену гру, а наступний матч проведе вже 2 травня о 22:00 проти Осасуни. Продовження співпраці з Фліком свідчить про повну довіру керівництва до обраного курсу розвитку клубу.