Досвідчений австрійський захисник планує залишити мадридський Реал, а італійський гранд розглядає його кандидатуру для підсилення оборонної лінії.

Австрійський захисник Давід Алаба залишить Реал, і ним уже цікавляться кілька відомих клубів. Зокрема, йдеться про турецький Галатасарай та англійський Манчестер Юнайтед. Проте, як повідомляє видання Pianeta Milan, профіль Алаби також зацікавив італійський Мілан.

"Россонері" розглядають ветерана як можливу підстраховку для Страхині Павловича, оскільки наразі у команди немає альтернативи на цій позиції.

Варто зауважити, що італійський клуб останніми роками активно запрошує досвідчених гравців, зокрема тих, хто залишає "вершкових", що підтверджує і минулорічний перехід Луки Модрича.

У сезоні-2025/26 Давід Алаба завершує свій етап кар'єри в Мадриді, де він виступав із 2021 року.