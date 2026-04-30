Гарні новини для Ганса-Дітера Фліка та вболівальників "блаугранас".

Захисник Барселони Андрес Крістенсен, півзахисник Марк Берналь та вінгер Рафінья відновилися після травм. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Усі троє футболістів повернулися до тренувань у загальній групі "блаугранас" та будуть готові до найближчого поєдинку.

Цього сезону Крістенсен провів 17 матчів та забив один гол. На рахунку Берналя 28 поєдинків, п'ять голів та один асист. Рафінья відіграв 31 матч, забив 19 м'ячів та віддав вісім гольових передач.

Після 33 турів Барселона набрала 85 очок і лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал Мадрид на 11 балів. Свій наступний матч "блаугранас" проведуть проти Осасуни – гра запланована на 2 травня.